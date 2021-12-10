Минздрав Сингапура одобрил вакцинацию от коронавируса для детей 5—11 лет

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Министерство здравоохранения Сингапура одобрило использование антикоронавирусной вакцины Comirnaty производства компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Минздрав Сингапура одобрил вакцинацию от коронавируса для детей 5—11 лет
  • РИА Новости

«Рекомендуем приступить к вакцинации детей в возрасте 5—11 лет в Сингапуре с использованием педиатрических доз вакцины Pfizer-BioNTech/Comirnaty», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что вакцинация данной возрастной группы начнётся до конца текущего года.

Кроме того, с 14 декабря Минздрав Сингапура расширит программу вакцинации бустерной дозой для лиц в возрасте от 18 до 29 лет.

В октябре власти Сингапура ужесточили социальные ограничения для невакцинированных от коронавируса жителей, им запрещено посещать кафе и торговые центры.

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