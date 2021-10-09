В Сингапуре запретили невакцинированным посещать кафе и торговые центры

Власти Сингапура ужесточили социальные ограничения для невакцинированных от коронавируса жителей, им запрещено посещать кафе и торговые центры.

«Начиная с 13 октября только полностью вакцинированные жители, а также дети до 12 лет смогут посещать любые места общественного питания, все остальные смогут только приобретать еду навынос», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения Он Е Куна.

Он отметил, что «нахождение в кафе и ресторанах разрешается только двум посетителям за одним столом».

Кроме того, «только при наличии двух прививок можно будет посещать крупные торговые центры, за исключением супермаркетов, а также туристические объекты, парки развлечений и прочее».

В августе в Сингапуре уровень вакцинации населения достиг 80%.

На тот момент суточный рост инфицированных составлял 20-30 человек, но после отмены ограничений началось стремительное увеличение числа инфицированных, в настоящее время оно превышает 3,5 тыс. в сутки.