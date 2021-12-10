Блинкен объявил о введении США санкций против руководителей изолятора в Минске
- Reuters
«Госдепартамент вводит санкции... против следующих лиц за их причастность к грубым нарушениям прав человека: Игорь Кенюх и Евгений Шапетько, руководители печально известного изолятора «Окрестина» в Минске, за их причастность к грубым нарушениям прав человека», — сказано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
Уточняется, что они обвиняются в причастности к совершению пыток и (или) жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию задержанных после выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года.
Ранее США ввели новые санкции в отношении Белоруссии, под американские рестрикции попал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.