Блинкен объявил о введении США санкций против руководителей изолятора в Минске

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Госдеп Соединённых Штатов ввёл санкции в отношении руководителей изолятора в переулке Окрестина в Минске в связи с их участием, по мнению США, в нарушениях прав человека.
Блинкен объявил о введении США санкций против руководителей изолятора в Минске
  • Reuters

«Госдепартамент вводит санкции... против следующих лиц за их причастность к грубым нарушениям прав человека: Игорь Кенюх и Евгений Шапетько, руководители печально известного изолятора «Окрестина» в Минске, за их причастность к грубым нарушениям прав человека», — сказано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Уточняется, что они обвиняются в причастности к совершению пыток и (или) жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию задержанных после выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года.

Ранее США ввели новые санкции в отношении Белоруссии, под американские рестрикции попал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.

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