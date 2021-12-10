Рябков заявил, что США не идут навстречу в ситуации с посольством

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что США не идут навстречу в вопросах функционирования посольства.

«По главным аспектам, по вопросам продолжительности пребывания персонала, по вопросам восстановления нормального визового обслуживания российских граждан у нас здесь в России и по ряду других аспектов навстречу нам (США. — RT)... не идут», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе разговора обсудили трудности в работе дипломатических представительств двух стран.

В частности, российская сторона предложила обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий.