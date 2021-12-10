Рябков посоветовал США договориться с Россией и не ждать уступок

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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтону лучше договориться с Москвой по гарантиям безопасности, чем пустить ситуацию на самотёк и ждать, что Россия «прогнётся».
Рябков посоветовал США договориться с Россией и не ждать уступок
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Он выразил надежду, что США сейчас сделают выводы из происходящего «в направлении того, что договориться всё же лучше, чем всё пустить на самотёк в ожидании, что Россия «прогнётся», пойдёт на уступки и «забудет всё то, о чём мы говорим сейчас».

Также дипломат посоветовал США не ждать, что Россия в очередной раз примет «порцию каких-то необъяснимых» провокационных действий и что «этим всё закончится до следующего витка».

«Нет, не закончится. Поэтому давайте окажемся всё же на высоте нашей ответственности», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что Россия нацелена «на дипломатические решения разного рода проблем и урегулирование ситуации дипломатическими средствами». 

При этом он заявил, что при наихудшем развитии событий ответы с российской стороны могут быть асимметричными.

«Арсенал-ресурс для нормализации происходящего, пусть на новом уровне рисков, но всё же для гарантированного обеспечения нашей безопасности, значителен. У наших военных коллег есть для этого все средства необходимые», — сказал он.

Рябков также заявил о необходимости избежать нового ракетного кризиса в Европе.

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