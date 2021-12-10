Рябков заявил о необходимости избежать нового ракетного кризиса в Европе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что необходимо избежать, пока не поздно, нового ракетного кризиса в Европе.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Нужно, пока не поздно, избежать нового ракетного кризиса в Европе, появления на этих территориях средств средней и меньшей дальности», — сказал он.

По словам Рябкова, это является недопустимым. Он отметил, что это «прямой путь к разгону конфронтации».

Ранее Рябков заявил о возможности повторения Карибского кризиса.

Также в российском Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ.