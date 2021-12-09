Рябков не исключил возможности повторения Карибского кризиса

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о возможности повторения Карибского кризиса.

«До этого может дойти. Вполне», — приводит РИА Новости ответ Рябкова на вопрос, возможно ли повторение событий Карибского кризиса 1962 года.

По его словам, «если товарищи не понимают с той стороны и будет всё продолжаться, как идёт, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чём-то похожем».

Дипломат назвал подобное развитие событий «провалом дипломатии».

Ранее в российском Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, в том числе на полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС. Для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы «все имеющиеся в распоряжении средства».