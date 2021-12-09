Рябков не исключил возможности повторения Карибского кризиса

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о возможности повторения Карибского кризиса.

«До этого может дойти. Вполне», — приводит РИА Новости ответ Рябкова на вопрос, возможно ли повторение событий Карибского кризиса 1962 года. 

По его словам, «если товарищи не понимают с той стороны и будет всё продолжаться, как идёт, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чём-то похожем».

Дипломат назвал подобное развитие событий «провалом дипломатии».

Ранее в российском Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, в том числе на полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС. Для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы «все имеющиеся в распоряжении средства».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить