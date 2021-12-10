В СФ считают, что Запад пытается любой ценой наказать Ассанжа за правду
«Запад (в частности американцы) пытается любой ценой наказать Ассанжа за то, что он говорил правду, рассказывал, что творили западные спецслужбы и Америка... Всё это может привести к самому плачевному результату», — пояснил Джабаров.
По его словам, трудно говорить о демократии и милосердии, «когда страна преследует настолько целенаправленно, мстит своим гражданам за то, что они пошли против американского правительства и спецслужб».
Ранее апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сам Ассанж остаётся под стражей.