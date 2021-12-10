В СФ считают, что Запад пытается любой ценой наказать Ассанжа за правду

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Дарья Ускова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT отреагировал на удовлетворение судом Англии и Уэльса апелляции США и разрешение на экстрадицию из Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Запад (в частности американцы) пытается любой ценой наказать Ассанжа за то, что он говорил правду, рассказывал, что творили западные спецслужбы и Америка... Всё это может привести к самому плачевному результату», — пояснил Джабаров.

По его словам, трудно говорить о демократии и милосердии, «когда страна преследует настолько целенаправленно, мстит своим гражданам за то, что они пошли против американского правительства и спецслужб».

Ранее апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сам Ассанж остаётся под стражей.

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