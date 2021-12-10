Путин: Молдавия интересовалась статусом наблюдателя ЕАЭС

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Молдавия проявила интерес к статусу наблюдателя ЕАЭС, сообщил президент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Путин: Молдавия интересовалась статусом наблюдателя ЕАЭС
  • © РИА Новости / POOL

«С удовольствием отмечу, что к деятельности Евразийского союза всё активнее подключаются государства-наблюдатели. Я приветствую от всей души наших коллег. Куба. Узбекистан. Кстати говоря, и Молдавия проявляла тоже к этому в своё время интерес», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что эти страны имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях и знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов.

«Мы знаем, как складывается сейчас энергетическая ситуация в Европе. Ну, Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов и легче бы, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают. Просто была бы в курсе хотя бы происходящих событий и принимаемых нами решений», — цитирует Путина РИА Новости.

Также во время заседания президент России заявил о необходимости стран Евразийского экономического союза продолжать наращивать кооперацию в промышленной и сельскохозяйственной сферах для формирования устойчивого общего рынка.

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