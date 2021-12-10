Россия поднимет вопрос об участии сенатора США Уикера в работе ПА ОБСЕ

Российская делегация на зимней сессии ПА ОБСЕ планирует обсудить участие сенатора Роджера Уикера, который угрожал России ядерным оружием, в работе руководства ассамблеи, заявил глава сенаторской части делегации в ПА Владимир Джабаров.

Он напомнил, что Уикера избрали на пост зампредседателя ПА ОБСЕ в Минске в 2019 году и переизбрали на дистанционной сессии в 2021-м.

Ранее в интервью Fox News американский сенатор не исключил превентивного использования ядерного оружия против России в связи с внутриукраинским кризисом.

«У делегации Федерального собрания России в ПА ОБСЕ возникает законный вопрос, как один из руководителей Парламентской ассамблеи организации, отвечающей за безопасность и сотрудничество в Европе, может позволить себе делать подобные безответственные заявления?» — заявил Джабаров в комментарии РИА Новости.

Он пообещал поднять соответствующий вопрос на зимней сессии в Вене, которая состоится в феврале 2022 года.

Ранее посольство России в США назвало безответственными слова американского сенатора Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за сообщений о якобы эскалации у границы Украины.

В посольстве напомнили о совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года, подтверждающем приверженность стран отказу от ведения ядерной войны.