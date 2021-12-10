В ООН заявили, что экономика Афганистана рушится в геометрической прогрессии

Верховный комиссар ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что обрушение экономики Афганистана растёт в геометрической прогрессии.

«Мы видим, что обрушение экономики (Афганистана) растёт в геометрической прогрессии. С каждой неделей становится всё хуже и хуже», — приводит Associated Press его слова.

Он заявил, что необходимо принять срочные меры.

Гриффитс отметил, что, помимо оказания экстренной гуманитарной помощи Афганистану, странам-донорам необходимо поддерживать такие базовые сферы услуг в стране, как образование, здравоохранение и энергоснабжение.

Также необходимо вложение ликвидных активов в экономику Афганистана.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия обеспокоена развитием ситуации в Афганистане.