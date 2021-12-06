Путин: Россию не может не беспокоить ситуация в Афганистане

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия обеспокоена развитием ситуации в Афганистане.

«Нас, безусловно, беспокоит то, что связано с терроризмом и борьбой с ним. Так же, как с наркотиками и организованной преступностью. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация в Афганистане и то, как она развивается», — цитирует Интерфакс Путина.

Об этом он сказал в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ранее постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.