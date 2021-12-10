Политолог Почта прокомментировал сообщения о недовольстве ряда стран планами США по России

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал сообщение Bloomberg о недовольстве восточноевропейских государств планами президента США Джо Байдена провести встречу России и НАТО.

«Видимо, им хочется, чтобы никакого диалога не было», — отметил Почта. По мнению эксперта, подобная политика «лишена здравого смысла».

Как добавил Почта, ситуация вокруг НАТО по-прежнему остаётся напряжённой, вместе с тем углубляется украинский кризис.

«Байден — очень опытный политик при всех критических замечаниях к нему. Он понимает опасность вот такой эскалации международных отношений. Тем более что США уже ввязались в очень неправильную стратегию конфликта сразу на два фронта — и с Россией, и с Китаем», — отметил политолог.

По его мнению, большие государства должны подавать пример того, что нужно уметь вовремя сесть за стол переговоров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в странах Восточной Европы раскритиковали предложение президента США провести диалог при участии России и членов НАТО по поводу обеспокоенности Москвы действиями альянса.