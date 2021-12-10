Япония выделит $500 тысяч на улучшение гуманитарной ситуации в Белоруссии

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Японские власти приняли решение передать Международной организации по миграции (МОМ) $500 тыс. на улучшение гуманитарной ситуации в Белоруссии.
Япония выделит $500 тысяч на улучшение гуманитарной ситуации в Белоруссии
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

Об этом говорится в сообщении МИД Японии.

Отмечается, что данные средства пойдут на предоставление продуктов питания, медицинского обеспечения, одежды и защиты тем, кто намерен пересечь белорусскую границу.

Ранее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник провёл встречу с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Ихтияром Аслановым.

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