Япония выделит $500 тысяч на улучшение гуманитарной ситуации в Белоруссии
- Reuters
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Об этом говорится в сообщении МИД Японии.
Отмечается, что данные средства пойдут на предоставление продуктов питания, медицинского обеспечения, одежды и защиты тем, кто намерен пересечь белорусскую границу.
Ранее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник провёл встречу с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Ихтияром Аслановым.