Япония выделит $500 тысяч на улучшение гуманитарной ситуации в Белоруссии

Японские власти приняли решение передать Международной организации по миграции (МОМ) $500 тыс. на улучшение гуманитарной ситуации в Белоруссии.

Об этом говорится в сообщении МИД Японии.

Отмечается, что данные средства пойдут на предоставление продуктов питания, медицинского обеспечения, одежды и защиты тем, кто намерен пересечь белорусскую границу.

Ранее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник провёл встречу с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Ихтияром Аслановым.