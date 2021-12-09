Представители МИД Белоруссии и МККК обсудили миграционную ситуацию на границе

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник провёл встречу с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Ихтияром Аслановым.

Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.

Отмечается, что «в ходе встречи состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях взаимодействия Беларуси и МККК, включая подготовку плана сотрудничества белорусских государственных органов и организаций с Комитетом на 2022 год».

«Алейник проинформировал собеседника о подходах Беларуси в отношении миграционной ситуации на западной границе страны, в том числе по вопросу оказания гуманитарной помощи по линии МККК. И. Асланов положительно оценил принимаемые Беларусью меры, особо выделил работу Белорусского общества Красного Креста», — говорится в сообщении.

Ранее президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) Франческо Рокка в эфире RT прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе.