Представители МИД Белоруссии и МККК обсудили миграционную ситуацию на границе
- Reuters
Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.
Отмечается, что «в ходе встречи состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях взаимодействия Беларуси и МККК, включая подготовку плана сотрудничества белорусских государственных органов и организаций с Комитетом на 2022 год».
«Алейник проинформировал собеседника о подходах Беларуси в отношении миграционной ситуации на западной границе страны, в том числе по вопросу оказания гуманитарной помощи по линии МККК. И. Асланов положительно оценил принимаемые Беларусью меры, особо выделил работу Белорусского общества Красного Креста», — говорится в сообщении.
Ранее президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) Франческо Рокка в эфире RT прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе.