Путин и президент ЮАР провели переговоры
- РИА Новости
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой», — говорится в сообщении.
Стороны обсудили взаимодействие двух стран в контексте выявления нового штамма коронавируса «омикрон».
Ранее в посольстве африканского государства в России сообщили, что власти ЮАР запретили инфицированным омикрон-штаммом людям покидать страну.
В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.