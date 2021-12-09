Путин и президент ЮАР провели переговоры

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Российский лидер Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили взаимодействие двух стран в контексте выявления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин и президент ЮАР провели переговоры
  • РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили взаимодействие двух стран в контексте выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее в посольстве африканского государства в России сообщили, что власти ЮАР запретили инфицированным омикрон-штаммом людям покидать страну.

В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.

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