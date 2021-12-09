Путин и президент ЮАР провели переговоры

Российский лидер Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили взаимодействие двух стран в контексте выявления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости