Власти ЮАР запретили инфицированным омикрон-штаммом людям покидать страну, заявили РИА Новости в посольстве африканского государства в России.

«ЮАР следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну», — сказали в дипмиссии.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал не поддаваться панике из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.