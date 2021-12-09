Минфин США ввёл санкции против экс-советника Януковича

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США ввели санкции по закону Магнитского против лиц из ряда стран, в том числе под рестрикции попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Минфин США ввёл санкции против экс-советника Януковича
  • Reuters

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов США.

Как отмечается, кроме Портнова, в список санкций попал и благотворительный фонд, носящий его имя.

Также в списке санкций оказались шесть других физических лиц из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора и семь юридических лиц из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).

В июне Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.

В марте Евросоюз на год продлил санкции против Януковича и его окружения.

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