Минфин США ввёл санкции против экс-советника Януковича
- Reuters
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов США.
Как отмечается, кроме Портнова, в список санкций попал и благотворительный фонд, носящий его имя.
Также в списке санкций оказались шесть других физических лиц из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора и семь юридических лиц из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).
В июне Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.
В марте Евросоюз на год продлил санкции против Януковича и его окружения.