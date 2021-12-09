Суд в Лондоне 10 декабря вынесет решение по апелляции об экстрадиции Ассанжа

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Апелляционный суд Англии и Уэльса вынесет решение по апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции из Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 10 декабря.
Суд в Лондоне 10 декабря вынесет решение по апелляции об экстрадиции Ассанжа
  • AFP

Решение по делу будет вынесено в 10:15 (13:15 мск), сообщает РИА Новости.

Ранее власти США предоставили британскому правосудию гарантии, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании якобы не будет подвергаться особым административным мерам или содержаться в тюрьме максимально строгого режима.

В конце октября отец Ассанжа Джон Шиптон рассказал RT, что британские и шведские прокуроры действовали сообща, чтобы максимально долго продержать его сына в посольстве, пока не продумают план его экстрадиции в США.

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