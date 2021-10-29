Отец Ассанжа прокомментировал ситуацию с делом сына

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон рассказал RT, что британские и шведские прокуроры действовали сообща, чтобы максимально долго продержать его сына в посольстве, пока не продумают план его экстрадиции в США.

«Стоит тебе что-то сказать — и Соединённые Штаты похитят тебя где угодно, а другие страны почтут за честь организовать похищение журналистов под предлогом экстрадиции за воображаемое нарушение», — сказал Шиптон.

Он добавил, что «у Соединённого Королевства есть возможность продемонстрировать ясное и справедливое отправление правосудия журналистам всего мира».

«Вкратце: в защите Джулиана участвуют, должно быть, 10 тыс. человек, 60 организаций по всему миру, на это потрачены миллионы долларов. Ни один издатель, ни один журналист не в состоянии привлечь на свою защиту столько сил, как это сделал Джулиан Ассанж», — отметил Шиптон.

Ранее сообщалось, что власти США предоставили британскому правосудию гарантии, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании якобы не будет подвергаться особым административным мерам или содержаться в тюрьме максимально строгого режима.

Адвокат Ассанжа Аитор Мартинес заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не смог участвовать в заседании Высокого суда Лондона даже по видеосвязи по состоянию здоровья.