Адвокат объяснил отсутствие Ассанжа на заседании суда

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не смог участвовать в заседании Высокого суда Лондона даже по видеосвязи по состоянию здоровья, сообщил его адвокат Аитор Мартинес.

«На втором заседании он даже не смог добраться до видеоссылки. Его состояние, без сомнения, очень тяжёлое», — приводит слова Мартинеса РИА Новости.

Он добавил, что Ассанж накануне присутствовал на заседании в течение нескольких минут.

«Вчера он присутствовал в течение нескольких минут по видеосвязи… и выглядел очень худым, разбитым, практически лежал на столе, не имея сил сидеть прямо. Он не смог продолжать, и его увели», — рассказал Мартинес.

Защита Джулиана Ассанжа ранее заявила, что обвинение попыталось минимизировать серьёзность психического расстройства основателя WikiLeaks.