Адвокат объяснил отсутствие Ассанжа на заседании суда

Короткая ссылка
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не смог участвовать в заседании Высокого суда Лондона даже по видеосвязи по состоянию здоровья, сообщил его адвокат Аитор Мартинес.
Адвокат объяснил отсутствие Ассанжа на заседании суда
  • AP

«На втором заседании он даже не смог добраться до видеоссылки. Его состояние, без сомнения, очень тяжёлое», — приводит слова Мартинеса РИА Новости.

Он добавил, что Ассанж накануне присутствовал на заседании в течение нескольких минут.

«Вчера он присутствовал в течение нескольких минут по видеосвязи… и выглядел очень худым, разбитым, практически лежал на столе, не имея сил сидеть прямо. Он не смог продолжать, и его увели», — рассказал Мартинес.

Защита Джулиана Ассанжа ранее заявила, что обвинение попыталось минимизировать серьёзность психического расстройства основателя WikiLeaks.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить