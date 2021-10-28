Адвокат объяснил отсутствие Ассанжа на заседании суда
- AP
«На втором заседании он даже не смог добраться до видеоссылки. Его состояние, без сомнения, очень тяжёлое», — приводит слова Мартинеса РИА Новости.
Он добавил, что Ассанж накануне присутствовал на заседании в течение нескольких минут.
«Вчера он присутствовал в течение нескольких минут по видеосвязи… и выглядел очень худым, разбитым, практически лежал на столе, не имея сил сидеть прямо. Он не смог продолжать, и его увели», — рассказал Мартинес.
Защита Джулиана Ассанжа ранее заявила, что обвинение попыталось минимизировать серьёзность психического расстройства основателя WikiLeaks.