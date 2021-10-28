Адвокат: обвинение пытается минимизировать серьёзность психического расстройства Ассанжа

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Защита Джулиана Ассанжа заявила, что обвинение попыталось минимизировать серьёзность психического расстройства основателя WikiLeaks.
Адвокат: обвинение пытается минимизировать серьёзность психического расстройства Ассанжа
  • AP

«Обвинение попыталось минимизировать серьёзность психического расстройства господина Ассанжа и риска суицида. Однако судья полагалась на неоспоримый диагноз длительного депрессивного расстройства, семейную историю депрессий и суицидов, а также на три предыдущих эпизода депрессии и госпитализацию за порез запястья», — цитирует РИА Новости защиту.

28 октября в Высоком суде Лондона продолжается рассмотрение апелляции США на запрет экстрадиции Ассанжа в Штаты.

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошли акции протеста сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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