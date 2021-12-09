Богданов провёл встречу с послом Йемена в Москве

Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял в Москве посла Йемена Ахмеда Аль-Вахейши по его просьбе.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по складывающейся в Йемене военно-политической и гуманитарной ситуации с акцентом на необходимость налаживания инклюзивного диалога с целью выработки принципов всеобъемлющего урегулирования йеменского конфликта».

«С российской стороны была отмечена безальтернативность политико-дипломатического пути разрешения внутрийеменских разногласий», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл переговоры со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Йемену Хансом Грундбергом.