Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Йемене

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл переговоры со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Йемену Хансом Грундбергом.

«В ходе подробных консультаций обсуждалась военно-политическая и гуманитарная ситуация в Йемене. Особое внимание было уделено укреплению координации международных усилий под эгидой ООН, направленных на прекращение боевых действий и переход к всеобъемлющему мирному урегулированию», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Москва выступает за комплексное и долговременное решение острых гуманитарных проблем в Йемене при необходимом содействии со стороны международного сообщества.

Ранее спецпосланник США Тим Лендеркинг и поверенный в делах США в Йемене Кэти Уэстли посетили йеменский город Аден.