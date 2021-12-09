Захарова: Россия настроена на конструктивное взаимодействие с новым правительством ФРГ

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Россия настроена на конструктивное взаимодействие с новым правительством Германии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Россия настроена на конструктивное взаимодействие с новым правительством ФРГ
  • РИА Новости

«Мы настроены на конструктивное взаимодействие с новым правительством ФРГ... Мы неизменно заинтересованы в конструктивных отношениях с Германией», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, Москва надеется «наладить созидательную и прагматичную совместную работу с федеральным канцлером ФРГ».

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу, назначенному на должность канцлера ФРГ. 

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