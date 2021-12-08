Путин поздравил со вступлением в должность нового канцлера Германии Шольца
- Reuters
«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы», — говорится в сообщении.
Российский лидер отметил, что рассчитывает на налаживание конструктивного диалога с Германией и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Как подчёркивается, диалог между странами «отвечал бы коренным интересам россиян и немцев, способствовал бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне».
Ранее стало известно об избрании депутатами бундестага социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии.