EMA не имеет данных по эффективности одобренных вакцин против «омикрона»

Короткая ссылка
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не располагает достаточными данными об эффективности одобренных в Евросоюзе вакцин против штамма COVID-19 «омикрон».
EMA не имеет данных по эффективности одобренных вакцин против «омикрона»
  • Reuters

«На данный момент у нас нет достаточно информации о том, насколько этот штамм влияет на эффективность одобренных вакцин. Но мы проводим работу для получения этой информации. В любом случае мы готовы к быстрым мерам», — приводит РИА Новости заявление представителя регулятора Марко Кавалери.

Он также призвал компании, производящие вакцины, делиться с регулятором лабораторными испытаниями по уровню нейтрализации «омикрона».

Ранее директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против штамма COVID-19 «омикрон» могут появиться в середине января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить