EMA не имеет данных по эффективности одобренных вакцин против «омикрона»

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не располагает достаточными данными об эффективности одобренных в Евросоюзе вакцин против штамма COVID-19 «омикрон».

«На данный момент у нас нет достаточно информации о том, насколько этот штамм влияет на эффективность одобренных вакцин. Но мы проводим работу для получения этой информации. В любом случае мы готовы к быстрым мерам», — приводит РИА Новости заявление представителя регулятора Марко Кавалери.

Он также призвал компании, производящие вакцины, делиться с регулятором лабораторными испытаниями по уровню нейтрализации «омикрона».

Ранее директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против штамма COVID-19 «омикрон» могут появиться в середине января.