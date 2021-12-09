Захарова назвала недопустимым «вакцинный национализм»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимым «вакцинный национализм».
Захарова назвала недопустимым «вакцинный национализм»
  • РИА Новости

Она отметила, что страны Запада активно прибегают к принципу дискриминации. 

«Напомню, он запрещён в международном праве. Они проводят свою политику вакцинного национализма. Это ведёт к нарушению самого главного права человека — права на жизнь», — сказала Захарова.

Она отметила, что Россия всегда выступала против таких подходов и указывала на недопустимость применения политики двойных стандартов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о распространении в мире «вакцинного национализма».

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