Захарова назвала недопустимым «вакцинный национализм»
- РИА Новости
Она отметила, что страны Запада активно прибегают к принципу дискриминации.
«Напомню, он запрещён в международном праве. Они проводят свою политику вакцинного национализма. Это ведёт к нарушению самого главного права человека — права на жизнь», — сказала Захарова.
Она отметила, что Россия всегда выступала против таких подходов и указывала на недопустимость применения политики двойных стандартов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о распространении в мире «вакцинного национализма».