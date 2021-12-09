Замглавы МИД России Богданов провёл встречу с представителем ЛАГ

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял представителя Лиги арабских государств в Москве Джабера Хамидави.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе беседы обсуждались практические вопросы дальнейшего развития взаимодействия России и Лиги арабских государств, в том числе в контексте подготовки к проведению в Марракеше 15 декабря с.г. шестой министерской сессии Российско-Арабского форума сотрудничества».

«Состоялся также углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования конфликтов и кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии и на палестинских территориях», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Богданов принял члена политбюро ХАМАС Мусу Абу-Марзука.