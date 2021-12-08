Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС ситуацию в секторе Газа

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Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял члена политбюро ХАМАС Мусу Абу-Марзука.
Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС ситуацию в секторе Газа
  • Reuters

Отмечается, что «в ходе беседы подробно обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел на палестинских территориях и особенно в секторе Газа».

«При этом был проведён обстоятельный обмен мнениями о задачах восстановления палестинского национального единства на платформе Организации освобождения Палестины, в том числе с учётом принципиальной готовности российской стороны к организации в Москве новой объединительной встречи ФАТХ, ХАМАС и других ведущих палестинских движений», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что «с российской стороны также была подтверждена неизменная позиция в поддержку переговорного урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют известные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН».

«В этом контексте акцентировалась важность недопущения односторонних шагов, способных спровоцировать очередную эскалацию напряжённости между палестинцами и израильтянами, включая поселенческую активность, разрушение объектов гражданской инфраструктуры и призывы к насилию», — добавили в министерстве.

В августе сообщалось, что Богданов и посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль провели встречу.

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