Песков: пока нет чёткого понимания структуры для переговоров России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет чёткого понимания структуры для переговоров по ключевым вопросам между Россией и США.

«Пока нет четкой конфигурации этой структуры, нет пока четкого понимания, кто именно будет задействован в переговорах... поэтому это все вопросы ближайшей перспективы для прояснения в ближайшем будущем», — заявил Песков.

Он отметил, что в Кремле не хотели бы забегать вперёд и концентрируются на подготовке основных тезисов концептуальной позиции России, которые будут представлены США.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия и США будут прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности.

Также он отметил, что Россия и Соединённые Штаты пока не назначили спецпредставителей по проработке решений после разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена.