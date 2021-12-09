Путин поблагодарил Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество

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Российский лидер Владимир Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув её значительный вклад в развитие отношений России и Германии.
Путин поблагодарил Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В свою очередь, Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем», — говорится в сообщении.

В Кремле также заявили, что «Ангелу Меркель, как отметил Владимир Путин, всегда будут рады видеть в России».

Ранее Путин направил телеграмму Меркель в связи с завершением её деятельности на посту канцлера ФРГ и выразил признательность за плодотворное сотрудничество.

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