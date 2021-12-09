Рябков: США вводят в заблуждение по прогрессу в разрешении дипломатического кризиса

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США осознанно вводят в заблуждение по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса.
Рябков: США вводят в заблуждение по прогрессу в разрешении дипломатического кризиса
  • РИА Новости

«Фрагментарные аспекты объемнейшего визового досье, по которому удается находить взаимопонимание, не меняют общей весьма негативной и все более тревожной картины», — приводит РИА Новости его слова.

Рябков отметил, что Госдепартамент «не первый день сознательно, осознанно вводит в заблуждение общественность  России и США, делая вид, что там наметился какой-то серьезный прогресс».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США разваливают систему международных отношений.

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