Рябков: США вводят в заблуждение по прогрессу в разрешении дипломатического кризиса

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США осознанно вводят в заблуждение по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса.

«Фрагментарные аспекты объемнейшего визового досье, по которому удается находить взаимопонимание, не меняют общей весьма негативной и все более тревожной картины», — приводит РИА Новости его слова.

Рябков отметил, что Госдепартамент «не первый день сознательно, осознанно вводит в заблуждение общественность России и США, делая вид, что там наметился какой-то серьезный прогресс».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США разваливают систему международных отношений.