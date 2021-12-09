В МИД России допустили новый раунд консультаций с США по визовым вопросам до конца года
- © Алексей Майшев
- РИА Новости
Об этом сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
«Обсуждается дата где-то в декабре. Точно до нового года ещё один раунд состоится», — сказал он, отвечая на вопрос Интерфакса.
Ранее генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров отметил, что конкретика в отношении нормализации процедуры выдачи виз российским и американским дипломатам присутствует.
Он также подчеркнул, что «закрыть бреши», особенно относительно 55 человек, которые должны уехать, — это не тот вопрос, который нужно решать оперативно.