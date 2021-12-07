В генконсульстве заявили о наличии конкретики по поводу выдачи виз дипломатам России и США
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«Конкретика... есть. Визовые размены идут, сотрудники прибывают», — приводит РИА Новости слова Захарова, сказанные в рамках 23-го Мирового нефтяного конгресса.
Он также подчеркнул, что «закрыть бреши», особенно касательно 55 человек, которые должны уехать, не является оперативно разрешаемым вопросом.
Дипломат также ответил, когда стоит ждать хороших новостей в отношении нормализации выдачи виз для российских дипломатов.
«Мы... нацелены на это. Но... так быстро не происходит», — резюмировал Захаров.
Ранее посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан рассказал, что американская сторона не может увеличить дипломатическое присутствие в России из-за того, что дипломатам из США якобы не выдают российские визы.
В ноябре российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США затягивают продление виз примерно для 100 дипломатов России.