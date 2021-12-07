В генконсульстве заявили о наличии конкретики по поводу выдачи виз дипломатам России и США

Конкретика в отношении нормализации процедуры выдачи виз российским и американским дипломатам присутствует, заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

«Конкретика... есть. Визовые размены идут, сотрудники прибывают», — приводит РИА Новости слова Захарова, сказанные в рамках 23-го Мирового нефтяного конгресса.

Он также подчеркнул, что «закрыть бреши», особенно касательно 55 человек, которые должны уехать, не является оперативно разрешаемым вопросом.

Дипломат также ответил, когда стоит ждать хороших новостей в отношении нормализации выдачи виз для российских дипломатов.

«Мы... нацелены на это. Но... так быстро не происходит», — резюмировал Захаров.

Ранее посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан рассказал, что американская сторона не может увеличить дипломатическое присутствие в России из-за того, что дипломатам из США якобы не выдают российские визы.

В ноябре российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США затягивают продление виз примерно для 100 дипломатов России.