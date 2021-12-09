Немецкий журналист прокомментировал назначение Шольца на пост канцлера ФРГ

Немецкий журналист Томас Фасбендер в стриме RT «Летучка» назвал новоизбранного канцлера ФРГ Олафа Шольца человеком, достойным его новой должности.

«Сам Шольц — очень сдержанный, очень разумный, осторожный, интеллигентный политик. Я бы сказал, человек, достойный его новой должности», — сказал он.

При этом Фасбендер отметил проблемы нового канцлера с «цветной коалицией» в Германии в контексте отношений с Россией и Китаем.

«Вчера уже в первом его интервью было понятно, что он не поддерживает в отношении России и Китая... те высказывания, которые прозвучали неделю назад от нового министра иностранных дел Анналены Бербок», — пояснил журналист.

Она потребовала более жёсткого курса в отношении так называемых авторитарных стран, к которым причислила Китай и Россию.

«Олаф Шольц не поддерживает такой подход, он поддерживает прежний подход более сдержанного, осторожного отношения к России», — заявил Фессбендер.

В Кремле выразили надежду на конструктивные отношения президента России Владимира Путина с новым канцлером ФРГ.