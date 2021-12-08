В Кремле выразили надежду на конструктивные отношения Путина с новым канцлером ФРГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на конструктивные отношения российского лидера Владимира Путина с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Безусловно, мы рассчитываем на преемственность, рассчитываем на то, что между президентом (России. — RT) и новым канцлером сложатся конструктивные отношения», — сказал Песков журналистам.

В Кремле выразили надежду, что в Берлине по-прежнему будут исходить из понимания безальтернативности диалога для решения даже самых сложных разногласий.

Также он заявил, что президент России направит Шольцу поздравительную телеграмму.

Ранее депутаты бундестага избрали новым канцлером Германии социал-демократа Олафа Шольца.

Шольц называл отношения с Францией и США основами внешней политики Германии.