Кандидат в канцлеры ФРГ назвал Францию и США основами внешней политики страны

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц назвал отношения с Францией и США основами внешней политики страны.

«Дружба с Францией, партнёрство с США и защита мира и благосостояния в мире — это несущие опоры нашей внешней политики», — приводит РИА Новости слова Шольца на презентации программы будущего правительства.

По его словам, ключом для внешней политики Германии является суверенная Европа.

Он добавил, что ФРГ, как наиболее экономически сильная страна региона, должна поддерживать суверенную Европу.

Ранее Der Spiegel со ссылкой на источник сообщил, что Олаф Шольц займёт пост канцлера Германии до 8 декабря.