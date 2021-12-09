В Британии спрогнозировали число случаев «омикрона» к концу декабря

Число случаев заболевания штаммом коронавируса «омикрон» в Великобритании к концу декабря может превысить миллион, заявил глава минздрава Саджид Джавид.

«По оценкам UKHSA (Агентство по здравоохранению Великобритании), при нынешних наблюдаемых темпах удвоения в течение от 2,5 до 3 дней к концу этого месяца число инфицированных может превысить миллион», — приводит РИА Новости слова Джавида.

Он отметил, что на данный момент в стране зафиксировано 568 случаев заболевания новым штаммом, но реальное число инфицирований выше.

По его словам, последние данные свидетельствуют о том, что вакцинация даёт более низкий иммунитет к «омикрону» по сравнению со штаммом «дельта».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что омикрон-штамм способен оказать существенное влияние на ход пандемии COVID-19.