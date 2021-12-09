Министры обороны США и Израиля обсудят иранскую ядерную проблему

Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц обсудят в ходе переговоров тему «ядерных провокаций» Ирана.

«Министр обороны в четверг в Пентагоне встретится с министром обороны Израиля Бени Ганцем», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.

По его словам, стороны планируют обсуждение приверженности США безопасности Израиля и обеспокоенность в связи с ядерными провокациями Ирана.

29 ноября главы МИД Великобритании и Израиля Лиз Трасс и Яир Лапид заявили, что будут прилагать совместные усилия, направленные на противостояние развитию ядерной программы Ирана.