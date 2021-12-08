Во Франции зафиксировали самый высокий с прошлого года прирост случаев COVID-19

Во Франции за последние сутки выявили свыше 61,3 тыс. случаев коронавируса COVID-19, что является рекордом этого года.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные Минздрава Франции.

Отмечается, что это самый высокий показатель с 2 ноября 2020 года.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2,6 тыс. человек с коронавирусом.

Накануне во Франции зафиксировали около 59 тыс. новых случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что во Франции на четыре недели будут закрыты ночные клубы в целях сдерживания распространения коронавируса.