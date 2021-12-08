Во Франции зафиксировали самый высокий с прошлого года прирост случаев COVID-19
- Reuters
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Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные Минздрава Франции.
Отмечается, что это самый высокий показатель с 2 ноября 2020 года.
За минувшие 24 часа госпитализированы 2,6 тыс. человек с коронавирусом.
Накануне во Франции зафиксировали около 59 тыс. новых случаев заболевания.
Ранее сообщалось, что во Франции на четыре недели будут закрыты ночные клубы в целях сдерживания распространения коронавируса.