Во Франции зафиксировали самый высокий с прошлого года прирост случаев COVID-19

Короткая ссылка
Во Франции за последние сутки выявили свыше 61,3 тыс. случаев коронавируса COVID-19, что является рекордом этого года.
Во Франции зафиксировали самый высокий с прошлого года прирост случаев COVID-19
  • Reuters
  • © Gonzalo Fuentes

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные Минздрава Франции.

Отмечается, что это самый высокий показатель с 2 ноября 2020 года.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2,6 тыс. человек с коронавирусом.

Накануне во Франции зафиксировали около 59 тыс. новых случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что во Франции на четыре недели будут закрыты ночные клубы в целях сдерживания распространения коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить