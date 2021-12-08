Пять человек погибли при крушении военного вертолёта в Перу

Поисково-спасательная группа обнаружила пропавший 7 декабря в Перу военный вертолёт, в результате крушения которого погибли пять человек.

Reuters

Об этом сообщает El Comercio. «8 декабря ранним утром специальное подразделение ВВС, осуществлявшее поиск, смогло обнаружить судно, которое считалось пропавшим со вчерашнего дня… в регионе Лима. К сожалению, погибли пятеро членов экипажа вертолёта», — отмечается в заявлении ВВС страны. Ведётся расследование причин и обстоятельств трагедии. Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате крушения военного вертолёта в Тунисе.