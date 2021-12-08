Пять человек погибли при крушении военного вертолёта в Перу
- Reuters
Об этом сообщает El Comercio.
«8 декабря ранним утром специальное подразделение ВВС, осуществлявшее поиск, смогло обнаружить судно, которое считалось пропавшим со вчерашнего дня… в регионе Лима. К сожалению, погибли пятеро членов экипажа вертолёта», — отмечается в заявлении ВВС страны.
Ведётся расследование причин и обстоятельств трагедии.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате крушения военного вертолёта в Тунисе.