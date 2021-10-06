Три человека погибли в результате крушения военного вертолёта в Тунисе

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В Тунисе разбился военный вертолёт, в результате чего погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает радиостанция Mosaique со ссылкой на представителя Министерства обороны страны Мухаммеда Закари.
Три человека погибли в результате крушения военного вертолёта в Тунисе
  • AP
  • © Ali Ben Salah

«Военный вертолёт разбился во время ночных учений в районе Хамма в провинции Габес, в результате крушения погибли трое находившихся на борту военнослужащих», — говорится в сообщении.

Как отмечается, к месту крушения будет направлена специальная комиссия для выяснения причин инцидента.

Ранее в России следствие возбудило уголовное дело по факту крушения вертолёта в подмосковном Лыткарине, в котором погибли три человека.

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