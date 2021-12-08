Замглавы МИД России провёл встречу с послом Монголии

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Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов принял посла Монголии в России. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Замглавы МИД России провёл встречу с послом Монголии
  • Reuters

«8 декабря заместитель министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргулов принял назначенного послом Монголии в Российской Федерации У. Энхтувшина, который вручил копии своих верительных грамот», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития российско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнёрства».

В октябре сообщалось, что вице-премьер России Алексей Оверчук в рамках визита в Монголию провёл переговоры с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

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