Вице-премьер Оверчук провёл переговоры с президентом Монголии
- РИА Новости
«В рамках визита заместитель председателя правительства Российской Федерации был принят президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, с которым обсудил перспективы развития торгово-экономического взаимодействия», — говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
Отмечается, что в ходе переговоров с монгольским премьером была затронута тема наращивания экспорта товаров из Монголии в Россию.
«Стороны также обсудили ряд перспективных направлений двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и транспорта», — добавили в пресс-службе правительства.
В июне стало известно, что Монголия разрешила въезд привитым вакциной от коронавируса «Спутник V» россиянам.