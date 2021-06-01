Монголия разрешает въезд вакцинированным «Спутником V» россиянам
- РИА Новости
«С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туризма, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну», — приводит ТАСС слова главы МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
Она также выразила России благодарность за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с коллегой из Монголии.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.