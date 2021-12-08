Польские военные получили дополнительные патрульно-разведывательные машины

Первые 25 патрульно-разведывательных машин марки Żmija были переданы польским военным на границе с Белоруссией. Об этом информирует портал onet.pl.

Reuters

«Солдаты 2-го Грубешовского разведывательного полка, 9-го Варминского разведывательного полка и учебного центра сухопутных войск в Познани получили первые 25 разведывательных машин Żmija», — сообщает портал. В общей сложности польская армия получит 118 новых патрульно-разведывательных автомобилей. Ранее официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что польская сторона ожидает обострения ситуации на границе с Белоруссией в предстоящие праздничные дни.