Польские военные получили дополнительные патрульно-разведывательные машины

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Первые 25 патрульно-разведывательных машин марки Żmija были переданы польским военным на границе с Белоруссией. Об этом информирует портал onet.pl.
Польские военные получили дополнительные патрульно-разведывательные машины
  • Reuters

«Солдаты 2-го Грубешовского разведывательного полка, 9-го Варминского разведывательного полка и учебного центра сухопутных войск в Познани получили первые 25 разведывательных машин Żmija», — сообщает портал.

В общей сложности польская армия получит 118 новых патрульно-разведывательных автомобилей.

Ранее официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что польская сторона ожидает обострения ситуации на границе с Белоруссией в предстоящие праздничные дни.

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