Польские военные получили дополнительные патрульно-разведывательные машины
- Reuters
«Солдаты 2-го Грубешовского разведывательного полка, 9-го Варминского разведывательного полка и учебного центра сухопутных войск в Познани получили первые 25 разведывательных машин Żmija», — сообщает портал.
В общей сложности польская армия получит 118 новых патрульно-разведывательных автомобилей.
Ранее официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что польская сторона ожидает обострения ситуации на границе с Белоруссией в предстоящие праздничные дни.