В Кремле отметили, что США пока не готовы обсуждать обнуление дипломатических ограничений

По итогам переговоров на высшем уровне Москве и Вашингтону пока не удалось продвинуться в вопросе функционирования дипломатических представительств, США оказалась не готовы это обсуждать, рассказал в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока о потеплении в отношениях «говорить не приходится», отметил представитель Кремля.

«Президент Путин вообще предложил (российская сторона достаточно гибко реагирует)... обнулить все взаимные ограничения на работу дипломатов, но американская сторона пока оказалась не готова субстантивно это обсуждать. Сложный разговор будет продолжен», — сказал Песков.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала администрации президента США обнулить дипломатический конфликт между странами.

Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, ни Белый дом, ни Госдеп не поддержали предложение об обнулении дипломатических ограничений.