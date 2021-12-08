Володин обсудил развитие межпарламентских отношений с председателем Национального собрания ЦАР
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Стороны обсудили развитие межпарламентских отношений, а также сотрудничество России и ЦАР в сфере экономики, культуры, образования и по другим направлениям.
«Наши президенты постоянно ведут диалог — это очень важно. Со своей стороны мы будем делать всё для того, чтобы законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств», — заявил Володин, слова которого приводит сайт Госдумы.
Он напомнил, что в сентябре 2022 года состоится III Международный форум «Развитие парламентаризма», в рамках которого запланировано проведение парламентской конференции «Россия — Африка». Володин пригласил председателя Национального собрания ЦАР принять участие в этом мероприятии.
Со своей стороны, Симплис Матье Саранджи выступил за активное развитие двустороннего взаимодействия.
«Нам нужны Россия и российская культура», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Володин обсудил с главой сената Египта развитие межпарламентского взаимодействия.