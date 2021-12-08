Два человека погибли во время учений бундесвера

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В ФРГ сообщили о гибели двух военнослужащих во время учений бундесвера в земле Нижняя Саксония.

«В результате трагичного несчастного случая на полигоне в Бергене погибли два военнослужащих», — говорится в сообщении сухопутных войск ФРГ в Twitter.

По данным Welt, во время манёвров танк столкнулся с военным внедорожником. В результате аварии два человека получили травмы, не совместимые с жизнью.

В июле 2020 года из-за несчастного случая на учениях у берегов Калифорнии с участием машины ВМС США один военнослужащий погиб, двое пострадали, ещё восемь пропали без вести.

Все они принадлежали к 15-му экспедиционному отряду Корпуса морской пехоты.

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